News Udinese | Il Chelsea chiude le amichevoli estive

Gli uomini di Sottil chiuderanno venerdì il giro delle amichevoli estive, in un luglio che li ha visti impegnati in ben 7 sfide. La prima è stata il facile successo contro i padroni di casa del Rapid Lienz, partita terminata con il punteggio di 11-0 in favore dei friulani. La seconda ha visto i bianconeri pareggiare contro l'Union Berlino, squadra che prenderà parte alla prossima Europa League. Nelle successive quattro partite l'Udinese ha raccolto due vittorie e due sconfitte, mostrando comunque una buona gamba. Soprattutto nell'ingiusta sconfitta contro il Bayer Leverkusen per 2-1.