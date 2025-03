Udinese News – Difesa magistrale: il dato sull’ultimo periodo

Una squadra così compatta e fisica era da tanto che non si vedeva. Con l'arrivo di Solet e il cambio modulo, Runjaic ha saputo far rendere al meglio ogni giocatore. In antecedenza, tante buone caratteristiche erano fini a loro stesse, ma adesso c'è uno scopo, un equilibrio che rende l'Udinese una squadra capace di mettere in difficoltà gli avversari sia nella fase offensiva ma anche in quella difensiva. Le valutazioni di ieri: Runjaic ferma anche i biancocelesti: le pagelle