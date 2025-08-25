Udinese-Hellas Verona | Il top è il flop della gara: l’analisi

Termina così la gara al Bluenergy Stadium: andiamo a scoprire il migliore e il peggior giocatore della serata

Lorenzo Focolari Redattore 25 agosto - 20:32

Conclusa da qualche istante la prima partita di campionato dei bianconeri di mister Kosta Runjaic. Un match tutt’altro che semplice contro un ottimo club come il Verona. I friulani si sono messi in mostra sia per giocate che per idee. Passiamo al top e flop di giornata.

IL TOP

Il protagonista in positivo di questa sfida di campionato è senza ombra di dubbio Arthur Atta. Il francese è in uno stato di forma difficilmente superabile ed è stato pressoché perfetto dal primo all’ultimo minuto. Ennesima pietra preziosa del suo inizio di stagione, se dovesse continuare così suoneranno le classiche sirene del mercato molto presto.

IL FLOP

Ci si aspetta tantissimo dalle sue giocate e queste sono le sfide dove deve far capire che questa sarà una stagione in cui potrà fare il titolare senza grossi problemi. Ikea Bravo oggi non riesce a mettersi in mostra e non può fare altro che prendersi il "premio" per il peggiore in campo. Sicuramente con l'arrivo di Buksa la concorrenza si inasprirà e ci si aspetta molto di più dalle giocate dell'ex Real.