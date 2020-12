Il Gazzettino: “Contro l’Atalanta formazione fotocopia a quella che ha battuto la Lazio”

Squadra che vince non si cambia, questo il diktat in casa Udinese. Infatti secondo quanto riporta Il Gazzettino, Gotti in vista dell’Atalanta vorrebbe confermare in blocco la formazione che ha battuto la Lazio per 3-1 con l’eccezione dello squalificato Arslan. Al posto dell’ex Besiktas potrebbe essere preso da De Paul in regia, visto che Jajalo e Walace non sono al top con l’inserimento di Coulibaly come mezz’ala. Deulofeu non è al meglio e dovrà recuperare la forma per esserci. Oggi giornata di riposo, con la ripresa degli allenamenti in vista dell’Atalanta fissata per domani.