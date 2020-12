Il Gazzettino: “Solo 4 vittorie in casa per l’Udinese nel 2020”

L’Udinese nel 2020 è poco vittoriosa tra le mura amiche, questa l’analisi de Il Gazzettino relativa alle vittorie interno dei bianconeri allo stadio Friuli. Sono infatti solo 4 i successi nell’anno solare in corso per gli uomini di Gotti, che hanno fatto bottino pieno contro: Sassuolo e Juventus nello scorso campionato, e contro Parma e Genoa in quello in corso. In 32 partite disputate al momento nell’anno 2020, di cui 16 in casa e altrettante fuori l’Udinese ha messo insieme 42 punti. 17 di questi in casa e 24 in trasferta confermandosi una squadra corsara.