Il Gazzettino: “Udinese, si parte con i tamponi per calciatori e staff tecnico”

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Gazzettino: “Udinese, via alla fase tamponi per giocatori, staff e dirigenti“. Nei giorni scorsi, il Dg dell’Udinese Franco Collavino aveva illustrato il piano del club friulano per la ripresa degli allenamenti. Ripresa che è avvenuta nella massima sicurezza e con ingressi scaglionati dei calciatori al centro sportivo Bruseschi. Ora l’Udinese attende il via libera per gli allenamenti collettivi, e l’approvazione del protocollo sanitario della FIGC e in attesa di ulteriori informazioni sulla ripresa del campionato.