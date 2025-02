Udinese – Empoli | Il giorno decisivo è arrivato: calcio d’inizio ore 15:00

Il calcio di inizio si avvicina sempre di più. Alle ore 15:00 andrà in scena la partita, valida per la 25esima giornata di campionato, tra Udinese ed Empoli al Bluenergy Stadium . Gli allenatori stanno limando gli ultimi dettagli sulle formazioni da comunicare.

Tanti sono i giocatori da tenere d'occhio come ad esempio Esposito per i toscani e Lucca per i friulani. I due attaccanti italiani stanno facendo una grande stagione, in particolare il calciatore bianconero vuole trovare la sua decima rete. Chissà se la troverà proprio nell'incontro di oggi.