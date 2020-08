Il Messaggero Veneto: “Gotti ha ricevuto garanzie dalla società”

L’Udinese ha terminato la stagione 2019-2020 in crescendo, con ottime prestazioni e un’ossatura di squadra ben coordinata dal tecnico Gotti, che subentrato a Tudor ha saputo prendere in mano le redini della squadra. Per la prossima stagione la società vorrebbe affidarsi ancora all’ex collaboratore tecnico del Chelsea e cercare di aprire un ciclo. Il Messaggero Veneto analizza i presupposti per la prossima stagione:

“Gotti ha ricevuto tutte le garanzie del caso: sia economiche (un aumento dell’ingaggio è il minimo dopo i risultati ottenuti) che tecniche”.

Scrive ancora il quotidiano: “agli occhi della dirigenza ha fatto un gran bell’ effetto la prestazione dell’Udinese l’altra sera con il Sassuolo. Si è vista una squadra che ha mandato a memoria un canovaccio tattico ben preciso, che voleva chiudere bene la stagione per sé stessa e per il suo allenatore, una sorta di riconoscenza del lavoro fatto che ha permesso ai giocatori di alzare il proprio rendimento sia a livello individuale che collettivo.Con l’inizio del campionato che verrà posticipato di una settimana l’Udinese sta pensando di concedere qualche giorno di vacanza in più ai bianconeri, una sorta di piccolo premio supplementare per i 45 punti conquistati. Il raduno, quindi, invece del 17 o 18 agosto potrebbe slittare al 20 o 21“.