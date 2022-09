News Udinese – Il piano di Sottil per arginare Dybala: può funzionare!

E' tutto pronto per il fischio d'inizio che ci sarà domani alle ore 20:45. La Dacia Arena si tingerà di bianconero e il primo obiettivo di mister Sottil sarà quello di trovare un modo per arginare Paulo Dybala. L'argentino, che nel corso della sua carriera ha segnato all'Udinese ben 12 volte, si è sbloccato nell'ultima partita contro la Cremonese siglando una doppietta da applausi e sfoggiando quella maschera che i romanisti attendevano con ansia. Ma, come dicevamo, Sottil ha un piano <<<