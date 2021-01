Il report dell’allenamento di oggi: scarico per chi ha giocato contro il Bologna. Si torna in campo domani pomeriggio

UDINE – Il sito ufficiale dell’Udinese ha pubblicato il report dell’allenamento dei bianconeri di oggi al centro sportivo Bruseschi. Primo allenamento della squadra di Luca Gotti dopo il pareggio contro il Bologna al Dall’Ara, gara terminata 2-2. Di seguito riportiamo la nota della società: “Bianconeri in campo questa mattina all’indomani della gara contro il Bologna. I titolari della partita del Dall’Ara ha svolto lavoro di scarico, mentre tutti gli altri effettivi sono scesi in campo al Bruseschi per una seduta caratterizzata dal lavoro tecnico-tattico. Domani la squadra tornerà in campo nel pomeriggio”.

A proposito di Bologna, dopo il pareggio di è fatto sentire il capitano, Rodrigo de Paul, che ha rimproverato i suoi ai microfoni di Udinese Tv: “Questo pareggio non ci rende felici, è un punto importante per come si era messa la partita, ma non possiamo continuare a regalare interi tempi di gara. Non è un discorso di singoli, li errori li commettiamo tutti. Parlo dell’atteggiamento, anche oggi abbiamo regalato il primo tempo. Sta succedendo un po’ quello che accadeva nella prima parte del campionato e infatti quando poi abbiamo smesso di regalare abbiamo infilato una serie di sei risultati utili consecutivi. Credo nei miei compagni di squadra e nel lavoro che abbiamo fatto fin qui, ma la prossima gara è contro il Napoli e a loro non possiamo regalare nemmeno 10 minuti. Dobbiamo dare il meglio, le si vincono nelle due aree e noi dobbiamo cercare di portare molta gente negli ultimi 16 metri. Contro il Bologna sono arrivati i goal da due centrocampisti, che sono bravi a chiudere l’azione. Pereyra? Sta giocando davvero bene. Nel finale di partita ho cercato di trovare gli spazi giusti per liberare i miei compagni ma spesso mi sono abbassato a ricevere il pallone. La circolazione della palla era lenta. Ho pensato che fosse giusto dare una mano dietro, questo tipo di discorso lo fai quando hai esperienza“.