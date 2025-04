Udinese-Milan | Quarta gara a vuoto: il Top e il Flop del match

Un'altra sconfitta per Runjaic e i suoi. Andiamo a scoprire il Top e il Flop del match di stasera al Bluenergy

Valutazioni perlopiù negative quelle della partita di stasera tra Udinese e Milan . La squadra di Runjaic non è riuscita a scalfire la squadra rossonera che ha portato a casa il match. Ecco il Top e il Flop della gara.

Il Top

Arthur Atta si classifica come il meno peggio della serata. L'unico con un po' di spunto davanti anche se ovviamente non arriva alla sufficienza come tutti i suoi compagni.