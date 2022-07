Udinese-Iliria Ljubljana | Il riassunto del match: 3-0, tripletta di Nestorovski!

E' tutto pronto per l'ennesima amichevole stagionale. L' Udinese scende in campo contro l' Iliria Ljubljana (Serie B slovena). Inizialmente era stata organizzata una partita contro lo Schlake 04 ma, dopo le disposizioni delle autorità austriache, il big match è stato annullato per motivi di ordine pubblico. Seguiremo i bianconeri LIVE dal pre-partita al post-partita. Pagelle , riassunto, interviste ai protagonisti e top e flop. Insomma, seguiteci e rimanete sintonizzati su Mondoudinese.it per una domenica totalmente bianconera.

Fa un certo effetto vedere Molina con la fascia di capitano al braccio . Nonostante le voci di mercato sul suo conto, l'argentino indossa la fascia con fierezza e orgoglio. L'Udinese ha il completo dominio del gioco. Gestisce il pallone con la calma e senza difficoltà. Pafundi prova a mettersi in mostra per dare un segnale importante a mister Sottil che oggi ha un occhio di riguardo nei suoi confronti. Le aspettative su questo ragazzo sono davvero alte, adesso sta a lui dimostrare il suo valore. L'impatto del ragazzo sul match è sicuramente buono. 0-0: al 45esimo la situazione è sempre la stessa. L'Udinese ha il controllo della gara ma è confusa. Poche idee, poca fantasia e tante corse a vuoto. Un primo tempo noioso che non ha nulla a che vedere con l'ottima partita giocata ieri contro l'Union Berlino.

Finalmente entra Nestorovski che nelle ultime due amichevoli ha segnato 3 gol. Il macedone si trova in ottima forma e viene schierato al posto di uno scarico Success. 1-0: bastano due minuti a Nestorovshow per sbloccare la partita. Continua il suo momento strabiliante. Sente la fiducia della società che ha deciso di rinnovargli il contratto per un anno con opzione per un secondo. Il macedone conquista palla sulla trequarti e si fa tutto il campo da solo ignorando i compagni, ai quali poi chiederà scusa, carica il mancino e buca Dzafic che non può fare altro che raccogliere il pallone alle sue spalle. Al 60esimo arriva la cavalleria. Entrano, Walace, Makengo, Arslan, Udogie e Soppy. Sottil l'aveva detto: chi ieri aveva giocato 60 minuti, oggi ne avrebbe giocati 30 e viceversa. Dunque, nessuna sorpresa. Clamorosamente, dopo appena 35 secondi Arslan si infortuna. Il tedesco viene accompagnato fuori dal campo (nulla di grave) e al suo posto entra Thomas Battistella. 2-0: al 75esimo minuto, ancora Nestorovski, fa un grandissimo gol in area di rigore. Riesce a calciare poco prima di essere atterrato in area di rigore. Il macedone è on fire! Beto è avvisato. Se Nestrovoski continua così, ne vedremo delle belle. 3-0: all'86esimo sempre Nestorovski! Raccoglie l'assist di Battistella, controlla e col destro sigla la tripletta personale. Ma non finisce qui. Ecco le pagelle (senza filtri) della nostra redazione <<<