Udinese News – Imborgia: “Lucca? Una crescita costante…” Le parole

L'ex agente di Lorenzo Lucca, Antonino Imborgia, ha rilasciato delle dichiarazioni in cui analizza il ragazzo in modo positivo

Lorenzo Focolari Redattore 25 marzo - 10:47

Antonino Imborgia, ex agente di Lorenzo Lucca, ha rilasciato delle dichiarazioni in cui analizza il momento di forma del suo ex assistito: "Sta facendo bene e mostra una crescita costante di anno in anno. Il suo percorso è ben definito e seguendo le previsioni, siamo già in doppia cifra. Per lui, va tutto bene;per la Nazionale, invece, un po' meno. Deve essere inserito gradualmente nel gruppo, dato che davanti stavano funzionando bene. Devo ammettere che ieri, sul 2-0, ho spento la TV. La Germania, nella prima frazione, ha giocato con grande energia e sembrava difficile mantenere quel ritmo, ma i due gol subiti dall'Italia sono stati davvero incredibili in senso negativo".

Imborgia prosegue: "Chi decide di ingaggiare Lucca fa un affare. Possiede una struttura fisica che lo distingue dagli altri, sa adattarsi e interagire bene con i compagni. Non si limita a giocare centralmente; infatti, va spesso a chiudere in posizione centrale, ma si muove costantemente per il campo, rendendosi versatile rispetto a qualsiasi altro calciatore. È una prima punta capace di giocare anche con un altro attaccante, quindi può essere sia un'alternativa che un titolare, e rappresenta una prima punta unica".

Sul valore di mercato di Lucca:"L'Udinese non chiuderà a meno di 35 milioni per Lucca. Lui aveva l'opportunità di andare al Bologna, ed era lì che avrebbe dovuto dirigersi, ma capisco che un ragazzo possa trovare difficile dire di no a una squadra di prestigio europeo".