Udinese news – Immobile tenta il recupero contro i bianconeri: il punto

Alla dodicesima giornata, il campionato di Ciro Immobile potrebbe finalmente prendere il via. L'attaccante, assente nella prima partita contro la Roma, ha comunicato a una tifosa: "Ritorno per la sfida con l’Udinese". Il suo rientro è sempre più vicino e, anche se non è ancora riuscito a partecipare a un allenamento completo a pieno ritmo (attualmente sta lavorando parzialmente con il gruppo a Casteldebole durante questa fase di pausa), lui spera di continuare il recupero in vista della partita di sabato.