Alla dodicesima giornata, il campionato di Ciro Immobile potrebbe finalmente prendere il via. L'attaccante, assente nella prima partita contro la Roma, ha comunicato a una tifosa: "Ritorno per la sfida con l’Udinese". Il suo rientro è sempre più vicino e, anche se non è ancora riuscito a partecipare a un allenamento completo a pieno ritmo (attualmente sta lavorando parzialmente con il gruppo a Casteldebole durante questa fase di pausa), lui spera di continuare il recupero in vista della partita di sabato.
Udinese news – Immobile tenta il recupero contro i bianconeri: il punto
L’attaccante dei rossoblu ha lavorato a parte in queste sessioni di allenamento ma vuole tornare in campo contro l’Udinese
Se raggiungerà questo traguardo, Immobile verrà convocato nuovamente da Vincenzo Italiano, dopo circa tre mesi dalla sua prima apparizione, che è stata l'unica finora in una gara ufficiale contro il Bologna. L'attaccante, infatti, si infortunò nella sua prima occasione, dopo pochi minuti di gioco, riportando una lesione muscolare.
I tempi di recupero si sono prolungati, nonostante Immobile abbia svolto un lavoro intensivo all'Isokinetic. Inizialmente sembrava addirittura che potesse recuperare più rapidamente del previsto. Tuttavia, non è stato così, ma questa potrebbe essere l'opportunità giusta. L'attesa tra i tifosi è intensa. Le ultime di mercato: Iker Bravo addio a gennaio? Dichiarazioni shock<<<
