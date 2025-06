Udinese – La Svezia vince ma senza impiegare Karlstrom: il punto

Stiamo parlando di uno dei giocatori più impiegati dall'Udinese in questa stagione. Mister Runjaic ha più volte dichiarato come Karlstrom sia un esempio per quanto riguarda l'etica del lavoro e lo costanza di allenamento.

Adesso il centrocampista bianconero è alle prese con gli impegni con la Svezia . Proprio ieri la squadra svedese di Jesper Karlstrom ha vinto ieri in una partita amichevole contro l’Ungheria con un punteggio di 0-2. Tuttavia, il mediano bianconero non è stato utilizzato.

