News Udinese – L’importanza di Walace: è lui l’insostituibile dei friulani?

Il centrocampista bianconero Walace è tornato titolare dopo la gara saltata con il Bologna per via della squalifica. Le troppe ammonizioni ricevute in questo campionato lo avevano portato a saltare un incontro fondamentale come quello di domenica scorsa contro il Bologna di Thiago Motta. Era stata la prima gara di campionato che il brasiliano ha dovuto saltare e di conseguenza, dopo la risposta avuta sul campo col Monza, possiamo finalmente dare una risposta alla domanda: l'Udinese può fare a meno di Walace? Oppure il calciatore ex Amburgo è l'unico insostituibile? Ricordiamo a tutti che abbiamo già anche l'onesto parere di Sottil. Diverse volte in conferenza ci ha tenuto a ricordare l'importanza di un calciatore come il brasiliano.

L'importanza del mediano è riconducibile alle sue caratteristiche: i friulani non hanno in rosa un giocatore con le sue qualità, sia fisiche che di lettura nelle intercettazioni. Walace offre una copertura alla retroguardia che permette all'Udinese un tipo di aggressione diversa, essendo capace di schermare e di far ripartire l'azione con qualità. Affiancato a giocatori di qualità come Lovric e Samardzic diviene un tassello perfetto per completare una mediana eterogenea. In più è il prolungamento di Sottil in campo che spesso dalla panchina lo richiama muovendolo come se avesse il joystick.