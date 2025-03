Notizie Udinese – Ekkelenkamp in affanno? L’analisi attuale

I meriti ovviamente sono sotto gli occhi di tutti per aver riadattato se stesso davanti all'emergenza. Ciò era stato fatto anche quando lo stesso Ekkelenkamp è stato proposto come esterno di centrocampo. Ciò nonostante il ragazzo è riuscito a stupire tutti con un eurogoal a Napoli che è valso un gran pareggio e la doppietta vincente contro l'Empoli .

Stiamo parlando di un mese fa. Da allora sono passate ben 5 partite in cui il classe 2000 sembra essere in uno stallo preoccupante. Zero goal e zero assist e prestazioni "ombrose", opache. Speriamo che nell'ultima fase di campionato, Ekkelenkamp possa tirare fuori dal suo cilindro quel giocatore che ha stupito tutti i tifosi.