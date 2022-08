Notizie Udinese | In arrivo il sostituto di Soppy: la rassegna stampa

Dopo il pareggio maturato nella sfida di ieri contro i granata, i friulani si sono buttati a capofitto sul mercato per regalare a mister Sottil quel laterale in grado di sopperire alla partenza di Brandon Soppy. A Festy Ebosele, ieri in panchina per '90 minuti, si andrà quindi ad aggiungere una nuova pedina.