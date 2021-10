Udinese – Gotti si salva in calcio d’angolo e intanto Ranieri si accomoda

L’Udinese aveva bisogno di tornare a collezionare punti. Luca Gotti può tirare un sospiro di sollievo. Per ora la panchina è salva. Il reparto offensivo bianconero si è sbloccato. Dopo tre partite senza segnare gol, il centravanti portoghese ha messo la sua prima firma ufficiale con la maglia friulana. I tifosi sono in delirio. Questa è l’ennesima dimostrazione che l’11 titolare di questa squadra può veramente competere con chiunque e puntare in alto. La parola d’ordine è una sola: costanza. E adesso?