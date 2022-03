News Udinese / In Europa nessuno come lui! Cioffi si gode il suo talento

1 di 2

Qualità

Nahuel Molina

Il giorno dopo, se possibile, fa ancora più male. Il rammarico e la delusione emergono in maniera inevitabile nei giocatori bianconeri. C'è dispiacere, c'è autocritica per non aver chiuso prima il match non sfruttando le occasioni.

Ma come detto da Jean Makengotra le altre cose spicca come la concentrazione sia già alla prossima gara, anch'essa di delicatezza non indifferente vedendo l'avversario, ma i friulani lo hanno già dimostrato: con le grandi si esaltano e chiunque può essere messo in difficoltà.

Mister Cioffi dovrà riuscire a fare in modo che questa batosta emotiva non prenda il sopravvento sui ragazzi proprio ora che la squadra ha dimostrato di esserlo in pieno e con la S maiuscola. Ma non finisce qui! C'è un bianconero con un primato di lusso in Europa: ecco di chi stiamo parlando <<<