Inter-Udinese | Match day in programma per le 20:45

Nella Domenica della seconda giornata di campionato, l’Udinese di mister Kosta Runjaic dovrà affrontare l’Inter di Chivu. Si tratta di una delle partite più difficili della stagione, almeno sulla carta. Lo scorso anno i bianconeri sono stati sconfitti ben due volte a Milano.
La sfida contro i neroazzurri di Chivu è sempre più vicina: il calcio d’inizio è fissato per le 20:45 al Meazza
La prima occasione fu per gli ottavi di Coppa Italia. I neroazzuro di Inzaghi vinsero 2 a 0 e passarono il turno. Dopo pochi mesi ci fu il ritorno di campionato in cui l’Udinese perse 2 a 1 ma con grande onore e Solet totalizzò una rete straordinaria.
Chissà come reagirà la squadra di Runjaic ormai sempre più forgiata nelle idee, contro la nuova inter di Chivu molto più aggressiva e verticale. Le ultime di mercato: Zaniolo affare fatto? C’è un colpo di scena<<<
