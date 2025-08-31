Inter-Udinese | Match day in programma per le 20:45

La sfida contro i neroazzurri di Chivu è sempre più vicina: il calcio d’inizio è fissato per le 20:45 al Meazza

La prima occasione fu per gli ottavi di Coppa Italia. I neroazzuro di Inzaghi vinsero 2 a 0 e passarono il turno. Dopo pochi mesi ci fu il ritorno di campionato in cui l’Udinese perse 2 a 1 ma con grande onore e Solet totalizzò una rete straordinaria.