Udinese – Incassi per i diritti Tv: la cifra del 2024/25

Arrivano nelle tasche dell’Udinese gli incassi per i diritti Tv della passata stagione: ecco i dettagli sulla cifra

La Gazzetta dello Sport ha ottenuto un documento interno della Lega che mostra come verranno distribuiti i diritti televisivi per il 2024/25. Prima di tutto, si fa notare che la somma netta complessiva nell’ultimo anno è diminuita da 1072 milioni della stagione passata a 898.

La ripartizione è così organizzata: 50% diviso equamente; 28% in base ai risultati sportivi, con il 14% determinato dalla posizione in classifica (11,2%) e dai punti (2,8%) dell’ultimo torneo; il 9,33% si basa sui risultati degli ultimi cinque campionati e il rimanente 4,67% considera i risultati storici risalenti alla stagione 1946/47; il 22% si distribuisce secondo il cosiddetto ‘radicamento sociale’, con il 12,54% derivante dagli spettatori paganti dal vivo certificati Siae, l’8,36% dall’audience media delle trasmissioni in diretta e l’1,1% dal tempo di gioco dei giovani.