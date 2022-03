News Udinese / Incubo COVID! Mazzarri perde altri pezzi: il punto!

La settimana è iniziata, tra sette giorni si scenderà in campo e i punti in palio della sfida contro i sardi di Mazzarri peseranno sicuramente il doppio.

Sebbene la situazione di classifica delle due squadre sia nettamente diversa, la rincorsa ai punti ha lo stesso scopo: la salvezza . Più tranquilla, per ovvi motivi, quella degli uomini di mister Cioffi, più delicata la situazione dei sardi che si trovano solamente a più tre dal Venezia terzultimo.

I due allenatori, in attesa del rientro dei nazionali (4 per il tecnico bianconero, ben 11 per Mazzarri), stanno cercando di sciogliere i primi dubbi di formazione. Pochi i dubbi che dovrà togliersi Cioffi, ben più complicata la situazione del tecnico dei rossoblu che ha dovuto prendere atto di una nuova assenza più che delicata. Ma basta chiacchiere: ecco chi perde mister Mazzarri! <<<