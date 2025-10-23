mondoudinese udinese news udinese Udinese News – Squalificati, indisponibili, diffidati: il bollettino

Udinese News – Squalificati, indisponibili, diffidati: il bollettino

Udinese News – Squalificati, indisponibili, diffidati: il bollettino - immagine 1
Mister Runjaic inizia la conta dei presenti da poter valutare per la prossima convocazione contro il Lecce
Lorenzo Focolari Redattore 

La settimana sta entrando nella sua fase finale e mister Runjaic deve iniziare ad "inquadrare" bene la propria rosa. La prossima gara sarà contro il Lecce al Bluenergy il 25 Ottobre alle ore 15:oo e l'Udinese deve assolutamente ritrovare i tre punti che mancano da ben 4 partite.

Nella sezione degli squalificati non appare nessun calciatore. Per quanto riguarda gli indisponibili Thomas Kristensen rimarrà out a causa dell'infortunio al bicipite femorale alla coscia sinistra. Anche Nunziante starà ai box a causa di un trauma contusivo al fianco sinistro.

Tra i diffidati non appare nessuno giocatore bianconero. La gara si avvicina sempre di più e Runjaic ha a disposizione tutta la squadra. Questo servirà per ritrovare la strada della vittoria. Le ultime di mercato: Runjaic ha scelto il bomber: ecco il “nuovo” 9 <<<

