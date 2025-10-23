La settimana sta entrando nella sua fase finale e mister Runjaic deve iniziare ad "inquadrare" bene la propria rosa. La prossima gara sarà contro il Lecce al Bluenergy il 25 Ottobre alle ore 15:oo e l'Udinese deve assolutamente ritrovare i tre punti che mancano da ben 4 partite.
Udinese News – Squalificati, indisponibili, diffidati: il bollettino
Mister Runjaic inizia la conta dei presenti da poter valutare per la prossima convocazione contro il Lecce
Nella sezione degli squalificati non appare nessun calciatore. Per quanto riguarda gli indisponibili Thomas Kristensen rimarrà out a causa dell'infortunio al bicipite femorale alla coscia sinistra. Anche Nunziante starà ai box a causa di un trauma contusivo al fianco sinistro.
Tra i diffidati non appare nessuno giocatore bianconero. La gara si avvicina sempre di più e Runjaic ha a disposizione tutta la squadra. Questo servirà per ritrovare la strada della vittoria. Le ultime di mercato: Runjaic ha scelto il bomber: ecco il “nuovo” 9 <<<
