Udinese – Tra indisponibili ed infortunati: ecco l’elenco completo

Tra indisponibili ed infortunati andiamo a vedere l'elenco completo dei calciatori dell'Udinese che al momento non possono dare una mano

Martin Payero è il primo debilitato di lusso, con la data del recupero che tarda ancora ad arrivare. Subito dopo possiamo trovare Lautaro Giannetti (in recupero, ma non ancora abbastanza da poter dire la sua). Non vanno dimenticati Alexis Sanchez e Gerard Deulofeu. Punto di domanda su Hassane Kamara e Thomas Kristensen che potrebbero già esserci sabato. Cambiando rapidamente discorso, ecco tutti i voti assegnati. Le pagelle di Udinese-Inter <<<