News Udinese – Infermeria intasata: in 4 non ci saranno contro l’Inter

Un'infermeria in cui sono diversi i calciatori, che non potranno fare la differenza nel corso dei prossimi incontri di campionato. I dettagli

Ad oggi sono diversi i calciatori out e che non ci saranno nel corso del prossimo incontro di campionato contro l'Inter. Mister Kosta Runjaic e la sua Udinese dovranno trovare una soluzione il prima possibile. Oltre i lungodegenti Alexis Sanchez e Gerard Deulofeu, con il primo vicino al rientro, sono altri quattro i calciatori che devono recuperare .

In cima alla classifica troviamo Martin Payero. Il centrocampista argentino non vede l'ora di fare la differenza sul campo da gioco, ma ad oggi dovrà restare out per diverso tempo. Lautaro Giannetti è in ripresa, ma contro l'Inter andrà in tribuna. Assieme a lui anche Thomas Kristensen e soprattutto Hassane Kamara. Viste le assenze, ecco la probabile formazione (rimaneggiata) <<<