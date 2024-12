Udinese – Coppa Italia: ecco gli infortunati, gli squalificati e i diffidati

Ecco svelati i giocatori su cui mister Runjaic non potrà fare affidamento causa squalifiche o infortuni. Tante assenze pesanti in vista del match di Giovedì

Arriva l'elenco degli infortunati, squalificati e diffidati dell'Udinese mister Runjaic in occasione del match contro i neroazzurri. Ci sono abbastanza assenze importanti che portano a continui cambi di probabili formazioni. Ecco nel dettaglio il bollettino.

Tra gli infortunati presenzia Gerard Deulofeu, ormai ai box da più di un anno a causa dell'infortunio al ginocchio. A seguire Martin Payero e Keinan Davis sono ancora infortunati. Per il centrocampista l'elongazione accusata sembra essere quasi smaltita e il rientro potrebbe essere previsto per metà mese. L'attaccante inglese ha rimediato una lesione che lo farà rimanere out almeno fin ad anno nuovo. Gli ultimi tre sono Zarraga, Lovric e Okoye.