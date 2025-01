Udinese News – Gli infortunati, squalificati e diffidati: il bollettino bianconero

A poco più di 24 ore dal match contro il Como in trasferta, andiamo a vedere chi non ci sarà in occasione della sfida

Lorenzo Focolari Redattore 19 gennaio - 11:36

La settimana è stata lunga e piena di riflessioni ancora in corso per mister Runjaic. In queste situazioni l'unica cosa certa è il bollettino riguardante gli infortunati, gli squalificati e i diffidati. Andiamo a scoprire i nomi protagonisti che non ci saranno per la sfida contro il Como di domani.

Tra gli infortunati troviamo Okoye, cui rientro è fissato per metà Febbraio a causa dell'infortunio al polso. A seguire Ehizibue e Zarraga sono ai box per via di due lesioni di basso grado. Il gicatore spagnolo rientrerà forse prossima settimana anche se potrebbe accompagnare la squadra già domani. Ehizibue invece, si è infortunato la scorsa partita pertanto il suo ritorno è prevista dalla fine di Gennaio. L'ultimo nome è quello di Davis il quale ha avuto una ricaduta e il suo rientro è posticipato per metà Gennaio.

Non ci sono squalificati, mentre i diffidati sono Giannetti, Ehizibue e Karlstrom. La conta degli uomini a disposizione è stata fatta, pertanto Runjaic studierà la formazione titolare con maggior precisione. Le ultime di mercato: La Juve punta un centrale: affare da 15 milioni<<<