News Udinese – Infortuni e sconfitte: “Periodo complicato” / La soluzione

Il caso Udinese è entrato nel vivo. Sono oramai otto gli incontri senza vittoria, ma anche la sfortuna ci ha messo del suo

Redazione

La squadra bianconera continua a lavorare in vista del prossimo impegno. La partita di Domenica contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. La società sa che bisogna voltare pagina e trovare una soluzione a questa mancanza di risultati che sta diventando veramente pericolosa. Non a caso tutto il team è andato in ritiro, anche se al centro di tutti questo ciclo negativo ci sono diverse cause. Non è solo colpa della squadra. Dagli infortuni fino alla mentalità sbagliata, un vero e proprio report su questo maledetto inizio di stagione. Va rialzata la china e fatta la differenza. Ecco le possibili soluzioni.

Mania primi tempi

Dopo i sette punti nei primi tre incontri, la società bianconera non è riuscita a trovare una continuità nei risultati, a tal punto che si sono creati i primi problemi e le prime situazioni fortuite. Sicuramente una delle colpe più grosse che in questo momento ha la squadra guidata dal tecnico Luca Gotti è quella di regalare costantemente i primi tempi. Questo "vizio" tutt'altro che positivo è stato prolungato per diverso periodo. Più precisamente dall'incontro con il Napoli alla quarta giornata, fino al match contro il Bologna, la squadra ha sempre giocato un tempo solo. In questo lasso di tempo, non a caso, sono arrivate tre sconfitte e due pareggi. Un magro bottino di due punti in ben cinque giornate. La causa però non è solo questa.

Gli infortuni

Il gruppo squadra ha dovuto fare a meno, spesso, dei suoi giocatori migliori per via dei problemi legati alla loro condizione fisica. L'ultimo in ordine cronologico (ancora fuori causa) è la seconda punta Ignacio Pussetto. A lui si possono aggiungere tanti altri giocatori, come Deulofeu o Success. Non dimentichiamo anche il periodo pieno di impegni che sta affrontando Nahuel Molina, non riuscendo ad esprimersi al meglio. La soluzione potrebbe essere quella di lavorare tutti uniti verso un unico fronte. Non finisce qua, la società vuole operare sul marcato. Manca qualcosa <<<