Udinese – Dall’infortunio di Bijol al mercato sempre attivo / La raffica

L'Udinese si prepara in vista dei prossimi incontri di campionato. La squadra sa che dovrà fare fronte a diverse defezioni già a partire da questa domenica contro il Bologna allo stadio Dall'Ara. Una partita difficile sotto tutti i punti di vista, contro un club che si gioca assieme ai friulani il piazzamento alla prossima Conference League.

Tra le news più importanti di giornata c'è sicuramente l'infortunio di Jaka Bijol. Ora toccherà al tecnico Andrea Sottil trovare una soluzione nel minor tempo possibile, anche se non sarà semplice. Oltre al campo si parla sempre anche di mercato con tante novità che arrivano in redazione ogni giorno. Non perdiamo tempo ed ecco le ultime dalla raffica <<<