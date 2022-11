Udinese | Infortunio Deulofeu: si accascia per terra ed esce tra le lacrime

Al 22esimo minuto del primo tempo tra Napoli e Udinese, Gerard Deulofeu fa un movimento strano, si accascia al suolo e rimane seduto per qualche minuto nell'attesa che lo staff medico friulano lo assista. Non sembrava nulla di grave finché non ha cominciato a piangere. Da sottolineare gli applausi dei tifosi del Napoli al momento della sua uscita dal campo. Non si preannuncia nulla di buono. L'unica nota positiva è che adesso avrà tutto il tempo per recuperare per via della sosta dei Mondiali. In bocca al lupo Gerard!