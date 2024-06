Udinese / L’infortunio mette in stand by la cessione di Silvestri

Dopo che Okoye è finito nei radar di mercato dell'Inter, anche Marco Silvestri potrebbe lasciare i bianconeri dopo aver perso il posto da titolare. Come raccontato, l'ex Verona è uno dei papabili in uscita.

Il numero 1 dei friulani è alle prese però con il recupero dall'infortunio, una lesione contusiva-distrattiva miofasciale del gemello mediale della gamba sinistra che gli aveva fatto terminare in anticipo la stagione.

Le offerte da parte di altri club per lui non mancano. Ma Silvestri ha dato priorità al suo ritorno in campo, preferendo fare la riabilitazione nelle strutture friulane. Difficile quindi, al momento, pensare a una sua cessione a breve.