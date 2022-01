Notizie Udinese – Infortunio Pereyra: c’è la data del possibile rientro

Il recupero del Tucu Pereyra procede a gonfie vele. C'è la data del suo possibile rientro (almeno per la panchina). Ecco gli aggiornamenti

Redazione

L'Udinese non sta di certo passando un periodo facile. Nel mese di gennaio sono arrivate tre sconfitte ed un pareggio. Fortunatamente, adesso arriva la sosta. Mister Gabriele Cioffi avrà due settimane intere per lavorare con la squadra quasi al completo in modo da presentarsi alla ripresa del campionato al 100% per affrontare un Torino in grande forma. Contro il Genoa, il team friulano è apparso sia stanco, ma anche e soprattutto privo di idee. Ecco perchè il recupero di Pereyra diventa fondamentale. El tucu è vicino al rientro. Tutti gli aggiornamenti.

C'è la data

Il 28 novembre scorso, durante il match contro il Genoa, Roberto Pereyra è uscito per un infortunio dopo appena 15 minuti dal calcio d'inizio. El tucu è stato protagonista di un contrasto con Badelj, ma purtroppo ha avuto la peggio. I risultati degli esami hanno parlato chiaro: lussazione di alto grado alla clavicola e stop non inferiore ai due mesi e mezzo. Il recupero del centrocampista sta procedendo a gonfie vele. Da ormai qualche giorno, l'argentino, è tornato ad allenarsi al Bruseschi. Ancora, sta solamente svolgendo sedute individuali, ma a breve dovrebbe aggregarsi al gruppo. Se tutto dovesse procedere secondo i piani, mister Gabriele Cioffi potrebbe convocarlo per la sfida del 20 febbraio contro i biancocelesti di Sarri. E’ questo l'obiettivo.

Rendimento

Per la seconda parte di stagione, servirà la migliore versione del Tucu. Prima dell'infortunio, il classe '91 stava rendendo leggermente al di sotto delle aspettative. Solamente due gol ed un assist in tredici partite. Adesso, ha voglia di tornare ad essere protagonista e trascinare i compagni alla vittoria. El tucu scalpita, il rientro è sempre più vicino. Nel frattempo, torniamo a parlare di mercato. Manca sempre meno alla chiusura della sessione invernale. Il tempo stringe. Pierpaolo Marino è pronto per gli assalti finali. Tre obiettivi. Ecco i nomi <<<