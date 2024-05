News Udinese | Infortunio per Silvestri: ecco l’esito degli esami

Brutte notizie in casa Udinese, Marco Silvestri ha infatti riportato in allenamento una lesione del gemello mediale della gamba sinistra. Il portiere classe ‘91 aveva perso la titolarità nel corso della seconda parte di stagione, con Okoye che lo ha scavalcato nelle gerarchie. Probabilmente non riuscirà a tornare in campo prima della fine del Campionato.