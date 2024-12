Udinese News – Inizia la preparazione al Monza: la rassegna stampa

Quattro sconfitte ed un pareggio nel corso degli ultimi cinque incontri di campionato è decisamente troppo poco per la squadra di mister Kosta Runjaic. Il coach, infatti, non vede l'ora di tornare a macinare punti proprio come fatto in questo inizio di stagione. L'occasione perfetta arriverà questo lunedì contro il Monza di Alessandro Nesta.