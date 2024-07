RIVIVI IL LIVE Udinese-Istra 4-1 | Magico Thauvin e Lucca bomber

Il tecnico è pronto per la sfida amichevole alla squadra croata. Ecco tutti i dettagli e il racconto della sfida minuto per minuto

Riccardo Focolari Redattore 17 luglio 2024 (modifica il 17 luglio 2024 | 20:58)

90' Finisce qui! Termina una bella partita da parte dei friulani che si gustano la miglior versione di Thauvin da quando è a Udine. Anche Lucca sugli scudi.

88' Altra occasione per l'Istra! La pressione dei croati costringe Padelli ad un passaggio rischioso per Benkovic, anticipato da Krivicic. Tunnel ai danni di Bonin e cross sul secondo palo, dove però non c'è nessuno. Il pallone viene raccolto da Gagua, che calcia sul primo palo trovando attento Padelli

80' Out Success: entra al suo posto Bonin

79' Punizione dall'limite dell'area per i bianconeri. Sul pallone va Kamara che spara un sinistro secco su cui è bravo Curic, il portiere entrato nella ripresa

76' Occasione Istra! Padelli esce in aiuto di Kabasele, in difficoltà contro il più rapido Jaganjak, ma perde il pallone sulla trequarti. Kabasele arriva sul pallone e sventa il pericolo

75' Cooling Break

74' Occasione Istra con Mauric! Imbucata per il numero 8, che a tu per tu con Padelli non riesce a superare il portiere dell'Udinese

68' BRIVIDO PER L'UDINESE! Errore in uscita della retroguardia friulana, la palla diventa buona per Cuic, che colpisce il palo a porta vuota!

65' Fuori un Lucca in grande spolvero, spazio per Barbaro.

64' GOL! Bella imbucata di Peijicic, che trova Lucca al limite dell'area. Il centravanti resiste al ritorno del marcatore e batte Majkic con un altro tocco sotto. Grande assist del talentino sloveno

58' Primo quarto d'ora di assestamento e poche emozioni

45' Si riparte! Runjaic rivoluziona per intero il suo 11, tranne per Lucca: Padelli, Benkovic-Palma-Kabasele, Kamara-Zarraga-Abankwah-Ebosele, Success-Pejicic, Lucca.

Secondo tempo — 50' GOL DI THAUVIN! Lancio che libera Payero, bravo Majkic a rispondere sul tiro a colpo sicuro dell'argentino. Il pallone arriva al limite dell'area e diventa buono per Thauvin, che senza esitare spara all'incrocio aprendo il piattone. Gol meritato del francese, autentico mattatore del primo tempo

47': PALO DI PAYERO! Destro a giro del centrocampista argentino, che colpsice il montante alla sinistra del portiere!

45' GOL STREPITOSO DI LUCCA! Ripartenza fulminea dell'Udinese, che coglie sorprende la difesa avversaria. Geniale imbucata di Thauvin, bravo a liberare Lucca in campo aperto. Il centravanti italiano dai 25 metri vede Majkic fuori dai pali e con un pallonetto delizioso fa 2-1.

41' GOL dell'Istra! Lancio dalle retrovie per Filet, che beffa un disattento Ferreira. Il difensore portoghese tenta ti fermare in extremis il numero 75, che però riesce a servire l'inserimento di Fago. L'attaccante non può sbagliare e insacca la sfera all'angolino alla sinistra di Okoye. Tutto da rifare per l'Udinese

35' Ancora Udinese in avanti: manovra che parte da Payero e culmina con il filtrante di Thauvin per Ehizibue. Il cross dell'esterno viene deviato e diventa pericoloso Majkic, che in qualche modo respinge il tentativo dei friulani. Thauvin in cattedra

28' Prima accelerazione in avanti dell'Istra con Fago. Cross ribattuto che termina in calcio d'angolo

25' Cooling Break

22' Ennesima palla al bacio di Thauvin, che pesca sul secondo palo Zemura. Il laterale però è impreciso e spreca tutto toccando troppo forte al centro per Lucca Sul corner battuto da Payero incornata di Giannetti che termina alta sopra la traversa

19' GOL Ancora magia di Thauvin, che sulla fascia destra brucia il marcatore e pennella con il destro il passaggio per Brenner, bravo a girare in rete da pochi passi

14' Friulani pericolosi con Thauvin! Brenner raccoglie una respinta delle difesa e cambia gioco per il francese, il più positivo dei suoi. Il numero 10 calcia col mancino ma Majkic è attento

10' Punizione da posizione defilata conquistata da Lucca. Se ne incarica Thauvin che crossa sul secondo palo: fallo in attacco di Ehizibue e occasione sciupata

5' Subito un giocatore dell'Istra KO: l'interruzione ruba i primi 3 minuti di gioco.

1' Al via il match

Partita che sta per cominciare. Presente sugli spalti anche il presidente Gino Pozzo

Arbitrerà la gara il signor Aleksandar Djurdjevic di Trieste, assistito da Nigri e Della Mea. Il capitano dell'Udinese sarà ancora Florian Thauvin. La squadra bianconera scenderà in campo con le divise ufficiali annunciate ieri. Ottime risposta del pibblico, che ha riempito per intero le tribune del Comunale di Codroipo.

Primo tempo — Tutto è pronto per la seconda sfida di Kosta Runjaic sulla panchina dell'Udinese. Un match importante per proseguire il lavoro visto settimana scorsa ed iniziare a capire quali saranno i suoi dettami tattici. Andiamo a vedere l'incontro minuto per minuto in diretta testuale.