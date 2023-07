Udinese – Inizia la settimana delle presentazioni / La rassegna stampa

L'Udinese si prepara alla nuova stagione di campionato. Manca sempre meno al via e al ritrovo in quel di Udine sui campi del Bruseschi. Sappiamo benissimo che la società deve dare tutto per poter fare la differenza sul campo, ma in questo momento occorre ancora chiudere qualche colpo sul mercato.

In queste settimane sono stati tanti i calciatori che hanno firmato per la società bianconera. L'Udinese si è sicuramente portato avanti essendo anche una delle squadre più attive sul mercato sia in entrata che in uscita. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere tutte le presentazioni che ci saranno questa settimana <<<