RIVIVI IL LIVE Udinese-Aris 1-0 | Il gol di Brenner stende i ciprioti

I bianconeri sfidano i ciprioti nell'ultimo test del ritiro austriaco. Runjaic proverà le condizioni dei giocatori in vista del debutto

Riccardo Focolari Redattore 31 luglio 2024 (modifica il 31 luglio 2024 | 17:59)

45' Finisce qui: i friulani portano a casa anche l'ultima amichevole e la seconda porta inviolata consecutiva

36' Replica immediata dell'Udinese! Samardzic riceve palla sul secondo palo e scarica per Lovric, che di prima calcia e sfiora la traversa!

33' Altra chance clamorosa per l'Aris! Grave errore di Bijol che serve un avversario tutto solo sulla propria trequarti. Il tiro, fortunatamente, finisce alle stelle

31' Dentro Benkovic per Palma e Thauvin per Brenner. Il francese si prende la fascia da Bijol

27' Aris a un passo dal pari! Contropiede fulmineo dei ciprioti, con Montor che dalla sinistra crossa sul lato opposto verso Semedo. L'attaccante non ci arriva per un soffio

25' Problemi fisici intanto per Zemura, a terra per un problema al piede sinistro

20' Occasione per Lucca: tiro potente da fuori area che però non inquadra lo specchio della porta

14' Cambi per Runjaic: Bijol (con la fascia), Lucca, Padelli, Zarraga, Lovric per Kabasele, Success, Okoye, Quina e Payero

9' Grande chance per i friulani: Brenner trova la progressione di Zemura che entra in area, si sposta la palla sul destro e calcia, colpendo la traversa. Sulla respinta arriva Samardzic, che trova l'opposizione del portiere.

6' Punizione di Samardzic che non impensierisce il portiere dei ciprioti

2' Altri minuti per Palma. In questo momento Kabasele capitano.

1' Si riparte! Tanti cambi nelle fila dell'Udinese. Lazar Samardzic prende il posto di posto di Davis.

Secondo tempo — 45' Finisce qui il primo tempo. L'Udinese guida per 1 a 0. Decisivo il gol di Brenner al 40'

40' GOL! Cross di Zemura sul quale si ostacolano Zadro e Goldson. La respinta diventa buona per Brenner che calcia bene rasoterra e mette la palla all'angolino.

35' Altra occasione per Quina! In ripartenza il 26 finta il passaggio per Zemura e si costruisce così lo spazio per il tiro, che termina però altissimo.

28' Corner battuto da Payero che trova il terzo tempo di Giannetti: conclusione centrale bloccata Zadro

24' Punizione per l'Udinese: va Brenner, che colpisce la barriera, raccoglie la respinta e ci riprova con il pallone che termine largo.

22' Cooling break

21' Primo squillo Aris: Quina perde palla davanti alla difesa e apre il contropiede dell'Aris. Tiro a giro di Gomis che termina sul fondo di un metro abbondante.

18' Chance Udinese: Davis trova Zemura, che scarica alle spalle per il tiro di Success! Para Zadro.

8' Ancora Udinese pericolosa: Success recupera palla nell'area avversaria e scarica al limite per Quina. Destro alto sul fondo

1' Prima occasione per i friulani: corner battuto da Zemura sul quale colpisce di testa Success. Palla di poco sopra la traversa.

1' Si parte

Squadre in campo: tra pochissimo il via! Il capitano dell'Udinese in questo primo tempo sarà Nehuen Perez.

Manca sempre meno alla conclusione del ritiro austriaco dell'Udinese. I bianconeri scenderanno oggi in campo contro i ciprioti dell'Aris Limassol per l'ultima amichevole prima del rientro in Friuli. Ecco la diretta.