Udinese – Match Day! Calcio di inizio alle 12:30 contro i lariani

L’ora di pranzo sarà scandita dalla gara tra Como e Udinese valida per l’inizio del campionato italiano del 2026

Lorenzo Focolari Redattore 3 gennaio 2026 (modifica il 3 gennaio 2026 | 10:17)

Il Como, che punta a competere in Europa, riceve in casa l’Udinese per il pranzo. I lariani non hanno mai perso tra le mura amiche e possiede la migliore difesa di A nelle partite casalinghe (la seconda in assoluto, subito dopo la Roma) e oggi, contro l’Udinese, dovrà superare assenze per carte rosse ed infortuni.

Un ulteriore ostacolo da affrontare, in una fase crescente per una squadra attualmente al sesto posto nella classifica. Non saranno disponibili in attacco Addai e in difesa Carlos, insieme ai lungodegenti Morata e Diao. Tuttavia, Nico Paz ha chiuso l’anno da protagonista e promette di continuare a brillare.

«Abbiamo compiuto significativi progressi nella mentalità, voglio un Como sempre più concentrato – ha affermato Fabregas – Riguardo al mercato? Se faremo qualche mossa, sarà solo con operazioni in prestito». Proprio contro i friulani il Como conquistava la sua prima vittoria nel 2025. E ora riprova. Anche se l’Udinese è pronta. Le ultime di mercato: Rivoluzione Runjaic: scritto il futuro di 2 portieri<<<