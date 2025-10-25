L’Udinese tornerà in campo proprio oggi contro il Lecce. L’ottava giornata del campionato potrebbe essere quella decisiva per trovare i tre punti per la prima volta al Bluenergy Stadium in questa stagione.
mondoudinese udinese news udinese Udinese – Match day! Calcio di inizio alle ore 15:00
udinese
Udinese – Match day! Calcio di inizio alle ore 15:00
La gara contro il Lecce è alle porte: l’ottava partita della Serie A avrà inizio alle ore 15:00 al Bluenergy Stadium
Runjaic si affida alle certezze sebbene qualche rotazione sia possibile. Di Francesco dal canto suo, ha ritrovato 4 giocatori negli ultimi 3 giorni e potrebbero scendere in campo dal primo minuto.
La gara si preannuncia come avvincente. Il calcio di inizio è in programma per le ore 15:00. I tre punti sono l’obiettivo desiderato da entrambe le formazioni ma solo una potrà riuscire nell’intento. Le ultime notizie di mercato Pozzo chiude per il centrale? Colpo da brividi
© RIPRODUZIONE RISERVATA