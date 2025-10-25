mondoudinese udinese news udinese Udinese – Match day! Calcio di inizio alle ore 15:00

udinese

Udinese – Match day! Calcio di inizio alle ore 15:00

Udinese – Match day! Calcio di inizio alle ore 15:00 - immagine 1
La gara contro il Lecce è alle porte: l’ottava partita della Serie A avrà inizio alle ore 15:00 al Bluenergy Stadium
Lorenzo Focolari Redattore 

L’Udinese tornerà in campo proprio oggi contro il Lecce. L’ottava giornata del campionato potrebbe essere quella decisiva per trovare i tre punti per la prima volta al Bluenergy Stadium in questa stagione.

Runjaic si affida alle certezze sebbene qualche rotazione sia possibile. Di Francesco dal canto suo, ha ritrovato 4 giocatori negli ultimi 3 giorni e potrebbero scendere in campo dal primo minuto.

La gara si preannuncia come avvincente. Il calcio di inizio è in programma per le ore 15:00. I tre punti sono l’obiettivo desiderato da entrambe le formazioni ma solo una potrà riuscire nell’intento. Le ultime notizie di mercato Pozzo chiude per il centrale? Colpo da brividi

Leggi anche
Buongiorno Udinese \ Ecco le prime pagine dei giornali
Udinese News – Altri due recuperi per Di Francesco! L’analisi attuale

© RIPRODUZIONE RISERVATA