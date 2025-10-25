Udinese – Match day! Calcio di inizio alle ore 15:00

La gara contro il Lecce è alle porte: l’ottava partita della Serie A avrà inizio alle ore 15:00 al Bluenergy Stadium

Runjaic si affida alle certezze sebbene qualche rotazione sia possibile. Di Francesco dal canto suo, ha ritrovato 4 giocatori negli ultimi 3 giorni e potrebbero scendere in campo dal primo minuto.