Notizie Udinese – Inler chiarisce la situazione sull’attacco: le parole

C’è molto movimento in casa Udinese. Dopo l'arrivo di Bertola, saranno necessari ulteriori rinforzi in tutti i reparti. In particolare, dall'attacco, sarà necessario trovare un sostituto per Lorenzo Lucca, ma non solo. Gokhan Inler, responsabile dell'area tecnica della squadra friulana, ha discusso di mercato, obiettivi e prospettive.