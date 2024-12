Notizie Udinese – Inler chiaro: “Contro il Monza bisogna dare la svolta”

Gokhan Inler è intervenuto a margine della festa di natale dell'Udinese. Il direttore sportivo della società bianconera ha fatto il punto sul momento complesso che sta vivendo il team e sul futuro della società. Ecco le sue dichiarazioni con in testa già il prossimo incontro con il Monza.

"Chi ama il calcio pensa sempre a questi episodi e non è facile dimenticare la partita con il Genoa. L'abbiamo però messa da parte perché per noi è importante organizzare un gruppo di famiglia". Il direttore sportivo ha poi continuato: "Umore? Pensavo peggio ma tutti i ragazzi hanno fatto vedere che anche nelle difficoltà sono un gruppo forte. La Serie A è bella perché ogni match è difficile. Monza? Ottima chance per dare una svolta". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul rientro di Sanchez <<<