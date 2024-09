Udinese – Inler chiaro: “Runjaic? Vi dico cosa mi piace di lui…”

Gokhan Inler ha fatto il punto su questo incredibile inizio di campionato. Non sono mancati dei pareri sia sul match di ieri, ma anche e soprattutto sulla sfida di campionato con una sua ex storica: il Napoli della famiglia De Laurentiis.

Non solo i suoi ex team, ma anche il rapporto con un coach come Kosta Runjaic. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere tutti i dettagli e le dichiarazioni dell'ex centrocampista <<<