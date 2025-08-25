“Sì, è vero, ci sono stati tanti cambiamenti, ma sono anche arrivati tanti giocatori. L'anno scorso abbiamo fatto un grande inizio, abbiamo avuto un periodo così così nel mezzo e poi dopo una finale di stagione ok”.
Udinese – Inler nel prepartita contro il Verona: le parole
Nel pre gara tra Udinese ed Hellas Verona, Inler ha rilasciato delle dichiarazioni sul match: ecco le parole
”Quest'anno però vogliamo fare meglio, ci siamo preparati bene e penso che possiamo fare qualcosa in più fin dall'inizio”
