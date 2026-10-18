Gokhan Inler è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Udinese-Lecce, soffermandosi sul lavoro svolto dalla squadra durante la settimana e sulla necessità di dare una risposta dopo gli ultimi risultati negativi.

Inler: “Oggi abbiamo un’altra opportunità”

“In settimana i ragazzi hanno lavorato duramente e sono consapevoli che bisogna fare meglio. Nelle ultime partite non siamo riusciti a conquistare punti, ma dobbiamo ricordarci che ogni partita è difficile. Oggi abbiamo un’altra opportunità per dimostrare quello che sappiamo fare”.