Notizie Udinese – Inler su Lucca e Piotrowski: le parole

"Lucca? Ha il potenziale per diventare ancora più forte. Ha dedicato molto impegno. Quando vai al Napoli, lo fai per vincere, e la gente si aspetta che tu dia il massimo. Conte, poi, non si arrende mai. Pregi di Piotrowski? È davvero molto talentuoso. Corre tantissimo, si impegna e sa anche tirare".