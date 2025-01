Udinese – Inler ai microfoni: “Siamo felici ma guardiamo avanti…” Le parole

Gökhan Inler, ex responsabile dell'area tecnica bianconera, ha di recente rilasciato dichiarazioni a TV12 riguardo diversi temi tra cui l'andamento della squadra di Runjaic , la possibilità di arrivare in Europa e le prestazioni di Sanchez .

Sulla classifica attuale e il sogno Europa: "Ho una mentalità vincente ma teniamo i piedi a terra. Dobbiamo ancora costruire per arrivare in alto, stiamo lavorando bene ma le somme si tirano alla fine". Sull'esordio di Sanchez dal primo minuto: "Si è visto che servono 4-5 giorni con esperienza internazionale. I ragazzi li ascoltano, Sanchez parla sempre con tutti in campo e li martella. Abbiamo bisogno di giocatori del genere. Anche Solet ha ancora margini di crescita e si allena molto bene".