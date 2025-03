Notizie Udinese – Inler: “Continuiamo a monitorare i giocatori…”

In un altro intervento televisivo, Inler ha analizzato alcuni aspetti dell'Udinese tra cui il mercato che egli stesso sta preparando

Gokhan Inler, ex centrocampista e attuale direttore dell'area tecnica dell’Udinese, ha condiviso le sue riflessioni sulla squadra friulana. Ha toccato vari aspetti, dall’operato dell’allenatore Kosta Runjaic fino alla metodologia di lavoro attuata dalla dirigenza bianconera. Sull'impegno dei talenti in squadra: “Ognuno di loro ha dimostrato di dare il massimo in questa stagione. Meritano una carriera di grande successo, ma abbiamo ancora molte partite da affrontare. Alla fine tireremo le somme. ”