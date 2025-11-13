Notizie Udinese – Inler parla chiaro: “Il nostro obiettivo? Ve lo dico…”

Il direttore dell'Udinese parla in maniera chiara e fa il punto sul club e sulla squadra in vista della ripresa che sarà con il Bologna

Il direttore Gokhan Inler ha fatto il punto rilasciando una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni sul momento dei bianconeri e sul futuro della squadra allenata da mister Kosta Runjaic.

"Nonostante la sconfitta ho visto molto bene i ragazzi nel corso della sfida contro la Roma. La squadra sta dando tutto sul campo da gioco e non dimentichiamo che siamo la penultima squadra per esperienza in Serie A. Si è visto in queste settimane che la squadra può dire la sua anche contro società molto forti. L'obiettivo per la nostra società deve essere sempre l'Europa, visto che negli anni abbiamo dimostrato di poterci stare".