Notizie Udinese – Inler riconfermato per l’area tecnica! Il punto

L'ex bianconero ha guidato l'Udinese come responsabile dell'area tecnica questa stagione tanto da essere riconfermato

In un periodo caratterizzato da profondi cambiamenti e incertezze riguardo il futuro del club, l’Udinese opta per la stabilità. Gökhan Inler è stato riconfermato come responsabile dell'area tecnica, ruolo che ha svolto con impegno e competenza nella stagione appena trascorsa. Una decisione forte e rappresentativa, che si orienta verso il domani senza trascurare i principi e l’identità della squadra.